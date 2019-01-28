Александрова победила Калинскую в финале квалификации турнира в Санкт-Петербурге

Российская теннисистка Екатерина Александрова (6) вышла в основную сетку турнира St. Petersburg Ladies Trophy. В финале квалификации она обыграла соотечественницу Анну Калинскую со счётом 7:6 (7:4), 6:0. Продолжительность противостояния составила 1 час 16 минут.

Екатерина 8 раз подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 4 из 8 брейк-пойнтой. На счету Анны 3 эйса, 2 двойные ошибки и 1 брейк.

Имя первой соперницы Александровой в основной сетке соревнований в Санкт-Петербурге станет известно позже.

Действующей чемпионкой St. Petersburg Ladies Trophy является чешка Петра Квитова, которая в финале прошлогоднего розыгрыша разгромила представительницу Франции Кристину Младенович со счётом 6:1, 6:2.