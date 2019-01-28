Уверенная победа Шараповой и вылет Макаровой. Лучшие фото дня Spb Ladies Trophy

28 января в Санкт-Петербурге на стадионе «Сибур-Арена» состоялись матчи турнира St. Petersburg Ladies Trophy. В первой встрече российская теннисистка Вера Звонарёва вышла во второй круг, в двух партиях обыграв соотечественницу Екатерину Макарову со счётом 6:3, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 13 минут.

Во втором матче дня россиянка Мария Шарапова успешно преодолела первый круг турнира. На старте соревнований 31-летняя теннисистка в двух сетах выиграла у представительницы Австралии Дарьи Гавриловой со счётом 6:0, 6:4. Продолжительность матча составила 1 час 48 минут.

Лучшие кадры с турнира St. Petersburg Ladies Trophy — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.