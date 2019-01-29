Сегодня, 29 января, состоится матч первого круга турнира St. Petersburg Ladies Trophy, в котором сыграют француженка Ализе Корне и россиянка Анастасия Павлюченкова. Начало поединка запланировано на 18:30 мск.



По личным встречам впереди 27-летняя уроженка Самары — 6-1.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Корне — Павлюченкова в Санкт-Петербурге.



Победительница этого поединка за выход в четвертьфинал поспорит либо с француженкой Кристиной Младенович, либо с представительницей Латвии Еленой Остапенко, посеянной под шестым номером.

Действующей чемпионкой St. Petersburg Ladies Trophy является чешка Петра Квитова, которая в финале прошлогоднего розыгрыша разгромила представительницу Франции Кристину Младенович со счётом 6:1, 6:2.