Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Теннис /

Текстовая онлайн-трансляция матча Корне — Павлюченкова в Санкт-Петербурге

Текстовая онлайн-трансляция матча Корне — Павлюченкова в Санкт-Петербурге
Теннис / WTA

Сегодня, 29 января, состоится матч первого круга турнира St. Petersburg Ladies Trophy, в котором сыграют француженка Ализе Корне и россиянка Анастасия Павлюченкова. Начало поединка запланировано на 18:30 мск.

По личным встречам впереди 27-летняя уроженка Самары — 6-1.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Корне — Павлюченкова в Санкт-Петербурге.

Победительница этого поединка за выход в четвертьфинал поспорит либо с француженкой Кристиной Младенович, либо с представительницей Латвии Еленой Остапенко, посеянной под шестым номером.

Действующей чемпионкой St. Petersburg Ladies Trophy является чешка Петра Квитова, которая в финале прошлогоднего розыгрыша разгромила представительницу Франции Кристину Младенович со счётом 6:1, 6:2.

Павлюченкова: Корне — девочка с характером, но я к этому готова
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент