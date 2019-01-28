Александрова: на тай-брейке переломила ход игры и дальше контролировала ситуацию

Российская теннисистка Екатерина Александрова прокомментировала победу в матче квалификации St. Petersburg Ladies Trophy с Анной Калинской со счётом 7:6 (7:4), 6:0, которая позволила ей выйти в основную сетку соревнований.

«Она начала играть очень хорошо. У меня практически не было шансов ничего сделать, в конце первого сета на тай-брейке удалось переломить ход игры. А потом она уже отпустила ситуацию, уже не было такого сопротивления. Мне оставалось только не ошибаться.

Надеюсь, с Цибулковой будет хороший матч. Мы с ней раньше не играли. Она игрок топ-уровня, но постараюсь сделать всё, что в моих силах, чтобы матч получился хорошим.

Планы на сезон — попасть в топ-50. Мне кажется, это реально", — приводит слова Александровой пресс-служба турнира.