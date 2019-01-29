Свитолина и Монфис будут отдавать по $ 100 за каждый эйс на благотворительность

Украинская теннисистка Элина Свитолина и её бойфренд француз Гаэль Монфис решили заняться благотворительностью, чтобы помочь больным детям.

«Мы решили внести вклад в благое дело. Во время двух следующих турниров мы будем отдавать по $ 100 за каждый эйс, чтобы помочь детям. Средства передадим в больницу в городе Одессе, Украина. Каждый из нас может что-то изменить, вместе мы можем что-то изменить!» — говорится в «Твиттере» первой ракетки Украины.

На Australian Open 24-летняя уроженка Одессы дошла до четвертьфинала, но проиграла будущей чемпионке — Наоми Осаке. Монфис покинул Открытый чемпионат Австралии после второго круга, уступив американцу Тейлору Фритцу.

Запись доступна в "твиттере" Свитолиной.