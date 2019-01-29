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Чжэн Сайсай одолела Минеллу и сыграет с Бегу на турнире в Хуахине

Чжэн Сайсай одолела Минеллу и сыграет с Бегу на турнире в Хуахине
Теннис / WTA

Китайская теннисистка Чжэн Сайсай, посеянная на турнире в Хуахине (Таиланд) под четвёртым номером, пробилась во второй круг. На старте соревнований она в трёх партиях обыграла представительницу Люксембурга Мэнди Минеллу со счётом 6:7 (8:10), 6:4, 6:4. Продолжительность противостояния составила 2 часа 47 минут.

Чжэн Сайсай 5 раз подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 8 из 12 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса, 6 двойных ошибок и 6 брейков.

За выход в четвертьфинал соревнований с призовым фондом $ 250 тыс. Чжэн Сайсай поспорит с румынской теннисисткой Ириной Бегу, которая накануне разгромила россиянку Евгению Родину со счётом 6:2, 6:0.

Турнир в Хуахине завершится 3 февраля.

29 января 2019 года, вторник. 11:00 МСК
Хуахин. 1-й круг
Матч окончен
Мэнди Минелла
Мэнди Минелла
101
Люксембург
10
7:6
8
4:6
4:6
Чжэн Сайсай
Чжэн Сайсай
42
Китай
Родина взяла всего два гейма в матче с Бегу на турнире в Хуахине
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