Чжан Шуай вышла во второй круг турнира в Хуахине, где может сыграть с Блинковой

Китайская теннисистка Чжан Шуай, посеянная на турнире WTA в Хуахине (Таиланд) под пятым номером, вышла во второй круг, в двух партиях разгромив представительницу Таиланда Луксику Кумкхум со счётом 6:2, 6:1. Продолжительность противостояния составила 1 час 7 минут.

Чжан Шуай, на минувшей неделе выигравшая Открытый чемпионат Австралии в паре с Самантой Стосур, ни разу не подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 6 из 10 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 5 двойных ошибок и 2 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований с призовым фондом $ 250 тыс. Чжан Шуай поспорит с победительницей поединка Анна Блинкова (Россия) — Ван Яфань (Китай).

Турнир в Хуахине завершится 3 февраля.