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Чжан Шуай вышла во второй круг турнира в Хуахине, где может сыграть с Блинковой

Чжан Шуай вышла во второй круг турнира в Хуахине, где может сыграть с Блинковой
Теннис / WTA

Китайская теннисистка Чжан Шуай, посеянная на турнире WTA в Хуахине (Таиланд) под пятым номером, вышла во второй круг, в двух партиях разгромив представительницу Таиланда Луксику Кумкхум со счётом 6:2, 6:1. Продолжительность противостояния составила 1 час 7 минут.

Чжан Шуай, на минувшей неделе выигравшая Открытый чемпионат Австралии в паре с Самантой Стосур, ни разу не подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 6 из 10 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 5 двойных ошибок и 2 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований с призовым фондом $ 250 тыс. Чжан Шуай поспорит с победительницей поединка Анна Блинкова (Россия) — Ван Яфань (Китай).

Турнир в Хуахине завершится 3 февраля.

29 января 2019 года, вторник. 14:30 МСК
Хуахин. 1-й круг
Матч окончен
Луксика Кумкхум
Луксика Кумкхум
83
Таиланд
2:6
1:6
 
Чжан Шуай
Чжан Шуай
40
Китай
Стосур и Чжан Шуай победили действующих чемпионок в финале Australian Open
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