Чжэн Сайсай стала первой четвертьфиналисткой турнира в Хуахине

Китайская теннисистка Чжэн Сайсай, посеянная на турнире в Хуахине (Таиланд) под четвёртым номером, вышла в четвертьфинал. Во втором круге она в двух партиях обыграла представительницу Румынии Ирину Бегу со счётом 6:2, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 30 минут.



Чжэн Сайсай 1 раз подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 7 из 12 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса, 8 двойных ошибок и 4 брейка.



За выход в полуфинал соревнований с призовым фондом $ 250 тыс. Чжэн Сайсай поспорит с победительницей поединка Айла Томлянович (Австралия, 6) — Катерина Козлова (Украина).



Турнир в Хуахине завершится 3 февраля. Первый номер посева получила испанка Гарбинье Мугуруса.

Чжэн Сайсай одолела Минеллу и сыграет с Бегу на турнире в Хуахине