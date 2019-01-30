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Чжэн Сайсай стала первой четвертьфиналисткой турнира в Хуахине

Чжэн Сайсай стала первой четвертьфиналисткой турнира в Хуахине
Теннис / WTA

Китайская теннисистка Чжэн Сайсай, посеянная на турнире в Хуахине (Таиланд) под четвёртым номером, вышла в четвертьфинал. Во втором круге она в двух партиях обыграла представительницу Румынии Ирину Бегу со счётом 6:2, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 30 минут.

Чжэн Сайсай 1 раз подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 7 из 12 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса, 8 двойных ошибок и 4 брейка.

За выход в полуфинал соревнований с призовым фондом $ 250 тыс. Чжэн Сайсай поспорит с победительницей поединка Айла Томлянович (Австралия, 6) — Катерина Козлова (Украина).

Турнир в Хуахине завершится 3 февраля. Первый номер посева получила испанка Гарбинье Мугуруса.

30 января 2019 года, среда. 12:30 МСК
Хуахин. 2-й круг
Матч окончен
Ирина Бегу
Ирина Бегу
71
Румыния
2:6
4:6
 
Чжэн Сайсай
Чжэн Сайсай
42
Китай
Чжэн Сайсай одолела Минеллу и сыграет с Бегу на турнире в Хуахине
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