Томлянович победила Козлову во втором круге турнира в Хуахине

Австралийская теннисистка Айла Томлянович, посеянная на турнире в Хуахине (Таиланд) под шестым номером, вышла в четвертьфинал. Во втором круге она обыграла представительницу Украины Катерину Козлову со счётом 7:6 (7:0), 6:1. Продолжительность противостояния составила 1 час 39 минут.



Томлянович трижды подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 5 из 7 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 3 двойные ошибки и 3 брейка.



За выход в полуфинал соревнований Томлянович поспорит с китаянкой Чжэн Сайсай (4), которая победила румынку Ирину Бегу со счётом 6:2, 6:4.



Турнир в Хуахине с призовым фондом $ 250 тыс. завершится 3 февраля. Первый номер посева получила испанка Гарбинье Мугуруса.