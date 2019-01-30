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Томлянович победила Козлову во втором круге турнира в Хуахине

Томлянович победила Козлову во втором круге турнира в Хуахине
Теннис / WTA

Австралийская теннисистка Айла Томлянович, посеянная на турнире в Хуахине (Таиланд) под шестым номером, вышла в четвертьфинал. Во втором круге она обыграла представительницу Украины Катерину Козлову со счётом 7:6 (7:0), 6:1. Продолжительность противостояния составила 1 час 39 минут.

Томлянович трижды подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 5 из 7 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 3 двойные ошибки и 3 брейка.

За выход в полуфинал соревнований Томлянович поспорит с китаянкой Чжэн Сайсай (4), которая победила румынку Ирину Бегу со счётом 6:2, 6:4.

Турнир в Хуахине с призовым фондом $ 250 тыс. завершится 3 февраля. Первый номер посева получила испанка Гарбинье Мугуруса.

30 января 2019 года, среда. 14:00 МСК
Хуахин. 2-й круг
Айла Томлянович
Айла Томлянович
49
Австралия
 
 
 
Катерина Козлова
Катерина Козлова
95
Украина
Чжэн Сайсай стала первой четвертьфиналисткой турнира в Хуахине
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