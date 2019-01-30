Шарапова снялась с St. Petersburg Ladies Trophy из-за травмы плеча

Россиянка Мария Шарапова отказалась от продолжения борьбы на соревнованиях в Санкт-Петербурге, об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Официальной причиной такого решения экс первой ракетки мира стала травма правого плеча. Таким образом, первая ракетка России Дарья Касаткина без борьбы прошла в четвертьфинальную стадию соревнований, где встретится с победительницей пары Вера Звонарёва (Россия) — Юлия Гёргес (Германия).

Напомним, в первом раунде турнира Шарапова уверенно обыграла представительницу Австралии Дарью Гаврилову со счётом 6:0, 6:4.



Действующей чемпионкой St. Petersburg Ladies Trophy является чешка Петра Квитова, которая в финале прошлогоднего розыгрыша разгромила француженку Кристину Младенович со счётом 6:1, 6:2.