Джокович: мне нужно прибавлять, чтобы победить Надаля на грунте

Первая ракетка мира серб Новак Джокович считает, что ему необходимо прибавлять, чтобы претендовать на победу на «Ролан Гаррос». По мнению Джоковича, лишь в этом случае он сможет остановить испанца Рафаэля Надаля, который считается главным специалистом по турнирам, проходящим на грунтовом покрытии. Он также является действующим победителем этого турнира.

«Мне нужно прибавлять на грунте. Нужно играть лучше, чем в прошлом году, если я хочу претендовать на победу на «Ролан Гаррос». Главная цель – победить Надаля.

Также сильны на грунте Доминик Тим и Александр Зверев. Стоит опасаться Роджера Федерера. Все они являются очень сильными игроками», — цитирует Джоковича Daily Express.

Джокович, вернувшись после травмы, выиграл подряд три турнира «Большого шлема».