Мария Шарапова снялась с турнира в Санкт-Петербурге St. Petersburg Ladies Trophy. Российская теннисистка в матче второго круга должна была сыграть с соотечественницей Дарьей Касаткиной. Шарапова отказалась от игры из-за травмы плеча.
«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе и решить, что Шараповой делать дальше — продолжать играть или завершить карьеру.
Пройти опрос можно также на PlayBuzz.
Касаткина в четвертьфинале турнира в Санкт-Петербурге сыграет с другой россиянкой — Верой Звонарёвой.
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