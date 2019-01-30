Что Шараповой делать дальше?

Мария Шарапова снялась с турнира в Санкт-Петербурге St. Petersburg Ladies Trophy. Российская теннисистка в матче второго круга должна была сыграть с соотечественницей Дарьей Касаткиной. Шарапова отказалась от игры из-за травмы плеча.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе и решить, что Шараповой делать дальше — продолжать играть или завершить карьеру.

Пройти опрос можно также на PlayBuzz.

Касаткина в четвертьфинале турнира в Санкт-Петербурге сыграет с другой россиянкой — Верой Звонарёвой.