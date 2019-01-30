Кудерметова в двух сетах проиграла Векич во втором круге турнира в Петербурге

Российская теннисистка Вероника Кудерметова в двух сетах проиграла хорватке Донне Векич (8) в матче второго круга турнира в Санкт-Петербурге St. Petersburg Ladies Trophy. Матч завершился со счётом 6:4, 6:3 в пользу Векич.



Продолжительность матча составила 1 час 17 минут. Кудерметова выполнила 3 эйса, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 1 брейк-пойнт. Векич 6 раз подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 7.

В четвертьфинале турнира Векич сыграет с чешкой Петрой Квитовой. Игра пройдёт 1 февраля.

Квитова является действующей чемпионкой St. Petersburg Ladies Trophy. В финале прошлогоднего розыгрыша она разгромила француженку Кристину Младенович со счётом 6:1, 6:2.