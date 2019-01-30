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Кудерметова в двух сетах проиграла Векич во втором круге турнира в Петербурге

Кудерметова в двух сетах проиграла Векич во втором круге турнира в Петербурге
Теннис / WTA

Российская теннисистка Вероника Кудерметова в двух сетах проиграла хорватке Донне Векич (8) в матче второго круга турнира в Санкт-Петербурге St. Petersburg Ladies Trophy. Матч завершился со счётом 6:4, 6:3 в пользу Векич.

Продолжительность матча составила 1 час 17 минут. Кудерметова выполнила 3 эйса, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 1 брейк-пойнт. Векич 6 раз подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 7.

В четвертьфинале турнира Векич сыграет с чешкой Петрой Квитовой. Игра пройдёт 1 февраля.

Квитова является действующей чемпионкой St. Petersburg Ladies Trophy. В финале прошлогоднего розыгрыша она разгромила француженку Кристину Младенович со счётом 6:1, 6:2.

30 января 2019 года, среда. 19:45 МСК
Санкт-Петербург. 2-й круг
Матч окончен
Вероника Кудерметова
Вероника Кудерметова
108
Россия
4:6
3:6
 
Донна Векич
Донна Векич
30
Хорватия
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