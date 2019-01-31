Пеннетта: в матче с Плишковой Серена потеряла контроль над игрой и испугалась

Победительница US Open — 2015 Флавия Пеннетта прокомментировала поражение Серены Уильямс в матче Australian Open против Каролины Плишковой из Чехии. Напомним, в третьей партии американка вела со счётом 5:1 и имела матчболы, однако в итоге проиграла шесть геймов подряд.



«Было бы лучше, покажи Серена свой гнев в третьей партии матча с Плишковой. Вместо этого она оставалась спокойной и думала о том, чтобы вести себя хорошо. На этот раз Серена лидировала в счёте, но потеряла баланс, и всё меньше и меньше начала контролировать игру, она испугалась.



5:2, 5:3, 5:4… Не знаю, сколько еще у неё будет попыток выиграть мэйджор. Да, она сыграет в этом году, а в следующем? Её споры с судьями? Она спорит с ними потому, что убеждена в том, что говорит», — заявила Пеннетта в интервью Eurosport.

Кар. Плишкова одолела С. Уильямс в 1/4 финала AO, отыгравшись с 1:5 в 3-м сете