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Ван Яфань на отказе Чжан Шуай вышла в четвертьфинал турнира в Хуахине

Ван Яфань на отказе Чжан Шуай вышла в четвертьфинал турнира в Хуахине
Теннис / WTA

Китайская теннисистка Чжан Шуай, посеянная на турнире WTA в Хуахине (Таиланд) под пятым номером, не смогла пробиться в четвертьфинал. Она снялась по ходу матча второго круга с соотечественницей Ван Яфань при счёте 1:4 в первой партии. Соперницы провели на корте 21 минуту.

Чжан Шуай на минувшей неделе выиграла Открытый чемпионат Австралии в паре с Самантой Стосур.

За выход в полуфинал соревнований с призовым фондом $ 250 тыс. Ван Яфань поспорит либо с румынкой Моникой Никулеску, либо с представительницей Польши Магдой Линетт, которые также сыграют сегодня, 31 января.

Турнир в Хуахине завершится 3 февраля. Первый номер посева получила двукратная победительница турниров «Большого шлема» испанка Гарбинье Мугуруса.

31 января 2019 года, четверг. 13:05 МСК
Хуахин. 2-й круг
Матч окончен
Ван Яфань
Ван Яфань
60
Китай
4:1
Rt
 
 
Чжан Шуай
Чжан Шуай
40
Китай
Чжан Шуай вышла во второй круг турнира в Хуахине, где может сыграть с Блинковой
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