Ван Яфань на отказе Чжан Шуай вышла в четвертьфинал турнира в Хуахине

Китайская теннисистка Чжан Шуай, посеянная на турнире WTA в Хуахине (Таиланд) под пятым номером, не смогла пробиться в четвертьфинал. Она снялась по ходу матча второго круга с соотечественницей Ван Яфань при счёте 1:4 в первой партии. Соперницы провели на корте 21 минуту.
Чжан Шуай на минувшей неделе выиграла Открытый чемпионат Австралии в паре с Самантой Стосур.
За выход в полуфинал соревнований с призовым фондом $ 250 тыс. Ван Яфань поспорит либо с румынкой Моникой Никулеску, либо с представительницей Польши Магдой Линетт, которые также сыграют сегодня, 31 января.
Турнир в Хуахине завершится 3 февраля. Первый номер посева получила двукратная победительница турниров «Большого шлема» испанка Гарбинье Мугуруса.
Чжан Шуай вышла во второй круг турнира в Хуахине, где может сыграть с Блинковой