Александрова: в Питере мне обычно не везёт — рада, что замкнутый круг разорван

Российская теннисистка Екатерина Александрова прокомментировала свою победу над чешкой Терезой Мартинцовой во втором раунде соревнований в Санкт-Петербурге — 7:5, 6:2.



«Спасибо большое болельщикам. Они мне сегодня очень сильно помогли. Я за это очень признательна. Матч действительной получился очень непростой, но Тереза очень хорошо играла. В целом я выступлением здесь довольна, потому что в Питере мне обычно не очень везёт. Так что я рада, что наконец-то замкнутый круг разорван», — передаёт слова Александровой корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.



Следующей соперницей Екатерины станет победительница пары Элисон Ван Эйтванк (Бельгия) – Арина Соболенко (Беларусь, 4).



«С Ариной мы играли не так давно, в Китае. А с Ван Эйтванк даже не помню, чтобы вообще играли. Думаю, что в любом случае матч будет тяжёлым, но я сделаю всё, что смогу», — заявила Александрова.

Александрова одолела Мартинцову и вышла в 1/4 финала St.Petersburg Ladies Trophy