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Соперницей Павлюченковой в четвертьфинале турнира в Петербурге станет Бертенс

Соперницей Павлюченковой в четвертьфинале турнира в Петербурге станет Бертенс
Теннис / WTA

Голландская теннисистка Кики Бертенс (2) вышла в четвертьфинал турнира в Санкт-Петербурге. В матче второго круга турнира St. Petersburg Ladies Trophy Бертенс со счётом 6:4, 6:2 обыграла Исалин Бонавентюр из Бельгии.

Продолжительность матча составила 1 час 2 минуты. Восьмая ракетка мира Бертенс выполнила 13 эйсов, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 6. Бонавентюр, занимающая 148-е место в рейтинге WTA, ни разу не подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 1 брейк-пойнт из 4. Ранее соперницы встречались дважды, оба матча выиграла Бертенс.

В четвертьфинале турнира в Петербурге Бертенс сыграет с россиянкой Анастасией Павлюченковой. В последний раз соперницы встречались на проходившем недавно Открытом чемпионате Австралии. Тогда победила Павлюченкова.

31 января 2019 года, четверг. 18:40 МСК
Санкт-Петербург. 2-й круг
Матч окончен
Исалин Бонавентюр
148
Бельгия
Исалин Бонавентюр
И. Бонавентюр
0 : 2
Кики Бертенс
8
Нидерланды
Кики Бертенс
К. Бертенс
1 2 3
           
4 2  
6 6  
           
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