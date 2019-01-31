Тарпищев: Шараповой, с её хронической травмой, надо сконцентрироваться на ТБШ

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев поделился мнением о снятии Марии Шараповой с женского турнира в Санкт-Петербурге. Напомним, Мария снялась с турнира из-за травмы правого плеча.

«Травма плеча у Марии старая, я бы даже сказал, хроническая, поэтому вопрос с поправкой непрогнозируемый. Думаю, что надо играть турниры с повышенным количеством очков, чтобы занимать более высокое место в рейтинге, а не все подряд. Но всё равно с такой травмой надо осторожно играть, потому что подача — это одна из основ её игры. На месте Марии я бы сконцентрировался на турнирах «Большого шлема» и играл бы очень дозированно, потому что нельзя перегружать плечо, а турниры «Большого шлема» плюс мастерсы дают значительно больше очков, чем другие соревнования.

У Марии есть большая мотивация — выиграть олимпийское золото. Так что я считаю, что стимул играть есть, так как звания олимпийской чемпионки у неё на данный момент нет. У мастера такого высокого ранга, как Шарапова, есть потребность в этом. Олимпийский чемпион не имеет приставки «экс». А что касается её успеха, тот здесь всё зависит только от её здоровья», — поделился президент ФТР Шамиль Тарпищев с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Вепревой.