Павлюченкова проиграла Бертенс в четвертьфинале турнира в Санкт-Петербурге

В четвертьфинальном матче турнира St. Petersburg Ladies Trophy россиянка Анастасия Павлюченкова в трёх сетах уступила голландке Кики Бертенс со счётом 2:6, 6:3, 0:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 33 минуты.

Уроженка Самары выполнила 1 эйс, дважды ошиблась на подаче и реализовала 2 брейк-пойнта из 3. Её соперница 5 раз подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и сделала 6 брейков.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Павлюченкова — Бертенс в Санкт-Петербурге.

За выход в финал St. Petersburg Ladies Trophy Бертенс поспорит с представительницей Беларуси Ариной Соболенко (4).

В 2018 году победу на турнире в Санкт-Петербурге одержала чешка Петра Квитова.