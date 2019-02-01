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Павлюченкова проиграла Бертенс в четвертьфинале турнира в Санкт-Петербурге

Павлюченкова проиграла Бертенс в четвертьфинале турнира в Санкт-Петербурге
Теннис / WTA

В четвертьфинальном матче турнира St. Petersburg Ladies Trophy россиянка Анастасия Павлюченкова в трёх сетах уступила голландке Кики Бертенс со счётом 2:6, 6:3, 0:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 33 минуты.

Уроженка Самары выполнила 1 эйс, дважды ошиблась на подаче и реализовала 2 брейк-пойнта из 3. Её соперница 5 раз подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и сделала 6 брейков.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Павлюченкова — Бертенс в Санкт-Петербурге.

За выход в финал St. Petersburg Ladies Trophy Бертенс поспорит с представительницей Беларуси Ариной Соболенко (4).

В 2018 году победу на турнире в Санкт-Петербурге одержала чешка Петра Квитова.

01 февраля 2019 года, пятница. 16:35 МСК
Санкт-Петербург. 1/4 финала
Матч окончен
Анастасия Павлюченкова
32
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
1 : 2
Кики Бертенс
8
Нидерланды
Кики Бертенс
К. Бертенс
1 2 3
           
2 6 0
6 3 6
           
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