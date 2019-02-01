Канада и Словакия сохраняют паритет в квалификации Кубке Дэвиса — 1-1

Завершились матчи первого игрового дня квалификации Кубка Дэвиса между сборными Канады и Словакии. В первом матче канадец Денис Шаповалов обыграл Филипа Горански, — 6:4, 7:5. Во второй встрече словак Мартин Клижан нанёс поражение Феликсу Оже-Альяссиму со счётом 7:5, 6:3.



Кубок Дэвиса. Квалификация

Канада — Словакия — 1-1



Завтра, 2 февраля, состоятся матчи второго игрового дня, по итогам которого и определится участник финального этапа командных соревнований.



Основной этап розыгрыша Кубка Дэвиса теперь будет проводиться в течение недели в конце сезона. В соревнованиях примут участие 18 сборных: 4 команды — полуфиналисты Кубка Дэвиса — 2018 (Хорватия, Франция, Испания, США), две страны — обладательницы «уайлд-кард» (Аргентина, Великобритания) и 12 команд, которые победят в квалификации.