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Канада и Словакия сохраняют паритет в квалификации Кубке Дэвиса — 1-1

Канада и Словакия сохраняют паритет в квалификации Кубке Дэвиса — 1-1
Теннис / Кубок Дэвиса

Завершились матчи первого игрового дня квалификации Кубка Дэвиса между сборными Канады и Словакии. В первом матче канадец Денис Шаповалов обыграл Филипа Горански, — 6:4, 7:5. Во второй встрече словак Мартин Клижан нанёс поражение Феликсу Оже-Альяссиму со счётом 7:5, 6:3.

Кубок Дэвиса. Квалификация
Канада — Словакия — 1-1

Завтра, 2 февраля, состоятся матчи второго игрового дня, по итогам которого и определится участник финального этапа командных соревнований.

Основной этап розыгрыша Кубка Дэвиса теперь будет проводиться в течение недели в конце сезона. В соревнованиях примут участие 18 сборных: 4 команды — полуфиналисты Кубка Дэвиса — 2018 (Хорватия, Франция, Испания, США), две страны — обладательницы «уайлд-кард» (Аргентина, Великобритания) и 12 команд, которые победят в квалификации.

01 февраля 2019 года, пятница. 19:00 МСК
Кубок Дэвиса. Мировая группа. Квалификация
Матч окончен
Мартин Клижан
Словакия
Мартин Клижан
М. Клижан
2 : 0
Феликс Оже-Альяссим
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
1 2 3
           
7 6  
5 3  
           
01 февраля 2019 года, пятница. 17:15 МСК
Кубок Дэвиса. Мировая группа. Квалификация
Матч окончен
Филип Горански
Словакия
Филип Горански
Ф. Горански
0 : 2
Денис Шаповалов
Канада
Денис Шаповалов
Д. Шаповалов
1 2 3
           
4 5  
6 7  
           
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