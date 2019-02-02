Хачанов: будем стараться закончить матч со Швейцарией со счётом 3:0

11-я ракетка мира россиянин Карен Хачанов прокомментировал победу над Марком-Андреа Хюслером (6:3, 7:5) во втором матче между сборными России и Швейцарии в квалификации Кубка Дэвиса.

«Секретов нет, Хюслер неприятный игрок — очень хорошо подаёт. С такими игроками нужно время, чтобы адаптироваться к их игре. Я сделал три брейка за весь матч, чего оказалось достаточно. Может, мог выиграть и легче, но выиграл всё равно достаточно солидно. Я очень доволен игрой на подаче.

Конечно, счёт 2-0 после первого дня придает уверенности. Мы пока не знаем, кто сыграет пару, но в любом случае давления сейчас больше на соперника, чем на нас. Мы ведём 2-0, хотелось бы закончить со счётом 3-0. Будем стараться и настраиваться», — приводит слова Хачанова «Р-Спорт».

Основной этап розыгрыша Кубка Дэвиса теперь будет проводиться в течение недели в конце сезона. В соревнованиях примут участие 18 сборных: 4 команды — полуфиналисты Кубка Дэвиса—2018 (Хорватия, Франция, Испания, США), две страны — обладательницы «уайлд-кард» (Аргентина, Великобритания) и 12 команд, которые победят в квалификации.