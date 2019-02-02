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Австралия обыграла Боснию и сыграет в основном розыгрыше Кубка Дэвиса

Австралия обыграла Боснию и сыграет в основном розыгрыше Кубка Дэвиса
Теннис / Кубок Дэвиса

В парном матче второго игрового дня квалификации Кубка Дэвиса между сборными Австралии и Боснии Джон Пирс и Джордан Томпсон переиграли Мирзу Башича и Томислава Бркича со счётом 7:5, 6:1. Продолжительность противостояния составила 1 час 12 минут.

Пирс и Томпсон выполнили 7 эйсов, 1 раз ошиблись на подаче и реализовали 3 брейк-пойнта из 11. Башич и Бркич дважды подали навылет, допустили 2 двойные ошибки и не сделали ни одного брейка.

Кубок Дэвиса. Квалификация
Австралия — Босния — 3-0.

Основной этап розыгрыша Кубка Дэвиса теперь будет проводиться в течение недели в конце сезона. В соревнованиях примут участие 18 сборных: 4 команды — полуфиналисты Кубка Дэвиса—2018 (Хорватия, Франция, Испания, США), две страны — обладательницы «уайлд-кард» (Аргентина, Великобритания) и 12 команд, которые победят в квалификации.

02 февраля 2019 года, суббота. 07:40 МСК
Кубок Дэвиса. Мировая группа. Квалификация
Матч окончен
Джон Пирс
Австралия
Джон Пирс
Джордан Томпсон
Австралия
Джордан Томпсон
Д. Пирс Д. Томпсон
2 : 0
Мирза Башич
Босния и Герцеговина
Мирза Башич
Томислав Бркич
Босния и Герцеговина
Томислав Бркич
М. Башич Т. Бркич
1 2 3
           
7 6  
5 1  
           
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