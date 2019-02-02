Сборная Нидерландов вышла в основной этап Кубка Дэвиса, обыграв чехов

В рамках второго игрового дня квалификации Кубка Дэвиса между сборными Чехии и Нидерландов были сыграны две встречи. В парном поединке голландцы Робин Хасе и Жан-Жюльен Роже в трёх партиях нанесли поражение чешской паре Лукаш Россол/Иржи Веселы со счётом 7:6, 3:6, 7:6.

Победу сборной Нидерландов принёс Хасе, в одиночном разряде обыгравший Иржи Лехецка со счётом 6:4, 2:6, 6:3.

Сборная Нидерландов одержала победу над командой Чехии со счётом 3-1 и вышла в основной этап соревнований.

Основной этап розыгрыша Кубка Дэвиса теперь будет проводиться в течение недели в конце сезона. В соревнованиях примут участие 18 сборных: 4 команды — полуфиналисты Кубка Дэвиса — 2018 (Хорватия, Франция, Испания, США), две страны — обладательницы «уайлд-кард» (Аргентина, Великобритания) и 12 команд, которые победят в квалификации.