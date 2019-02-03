Прошла жеребьёвка основной сетки турнира ATP в Кордове

Состоялась жеребьёвка мужского турнира в Кордове (Аргентина) с призовым фондом более $ 500 тыс. Соревнования пройдут с 4 по 10 февраля.

Первый номер посева получил итальянец Фабио Фоньини, второй – его соотечественник Марко Чеккинато, третий – аргентинец Диего Шварцман, четвёртый – Пабло Карреньо-Буста из Испании. Эти теннисисты вступят в борьбу со второго круга.

На старте соревнований чилиец Николас Джарри, посеянный под пятым номером, встретится с аргентинцем Хуаном-Игнасио Лондеро, представитель Туниса Малек Жазири (6) сыграет с Карлосом Берлоком (Аргентина), аргентинцу Леонардо Майеру (7) будет противостоять соотечественник Федерико Дельбонис, Гидо Пелье (8) – португалец Педро Соуза. Российские теннисисты не принимают участия в турнире.