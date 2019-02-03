Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Вильярреал» — «Эспаньол». 03 февраля. Прямая трансляция
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Теннис /

Блинкова и Ван Яфань проиграли в финале парного турнира в Хуахине

Блинкова и Ван Яфань проиграли в финале парного турнира в Хуахине
Теннис / WTA

Российская теннисистка Анна Блинкова и китаянка Ван Яфань уступили в финале турнира в Хуахине (Таиланд) в парном разряде румынскому дуэту Ирина-Камелия Бегу/Моника Никулеску, посеянному под вторым номером, со счетом 6:2, 1:6, [10:12]. Продолжительность противостояния составила 1 час 28 минут.

Блинкова и Ван Яфань не выполнили ни одного эйса, дважды ошиблись на подаче и реализовали 3 брейк-пойнта из 8. Их соперницы 4 раза подали навылет, совершили 3 двойные ошибки и сделали 3 брейка.

Напомним, в одиночном разряде Блинкова выбыла из борьбы после первого круга, проиграв Ван Яфань со счётом 7:5, 2:6, 1:6. Титул в Хуахине разыграют украинка Даяна Ястремская и представительница Австралии Айла Томлянович.

Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент