Блинкова и Ван Яфань проиграли в финале парного турнира в Хуахине

Российская теннисистка Анна Блинкова и китаянка Ван Яфань уступили в финале турнира в Хуахине (Таиланд) в парном разряде румынскому дуэту Ирина-Камелия Бегу/Моника Никулеску, посеянному под вторым номером, со счетом 6:2, 1:6, [10:12]. Продолжительность противостояния составила 1 час 28 минут.

Блинкова и Ван Яфань не выполнили ни одного эйса, дважды ошиблись на подаче и реализовали 3 брейк-пойнта из 8. Их соперницы 4 раза подали навылет, совершили 3 двойные ошибки и сделали 3 брейка.

Напомним, в одиночном разряде Блинкова выбыла из борьбы после первого круга, проиграв Ван Яфань со счётом 7:5, 2:6, 1:6. Титул в Хуахине разыграют украинка Даяна Ястремская и представительница Австралии Айла Томлянович.