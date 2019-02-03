Бертенс: перезагрузилась и поставила цель вернуться на прежний уровень

Голландская теннисистка Кики Бертенс прокомментировала победу на турнире St. Petersburg Ladies Trophy. В финале Бертенс обыграла Донну Векич из Хорватии со счётом 7:6 (7:2), 6:4.

«Опыт помог мне изменить свою игру. Хорошо помню выход в полуфинал „Ролан Гаррос“ в 2016 году, но затем наступил продолжительный спад. У меня был жуткий стресс, и я подумывала о завершении карьеры. К счастью, потом я перезагрузилась, заиграла энергичнее и поработала над концентрацией. Перед стартом сезона-2018 я поставила перед собой цель вернуться на прежний уровень, и этот год стал лучшим по всем показателям. Сейчас же я просто получаю удовольствие от тенниса. Наслаждаюсь жизнью как на корте, так и за его пределами. Я счастлива.

У меня раньше спрашивали, почему я так плохо играю в Петербурге, и я не знала, что ответить, но потом вспомнила, что в России у меня всё же были хорошие результаты. Например, в 2016 году я принесла три очка сборной Нидерландов в матче Кубка Федерации с россиянками в Москве. Перед турниром я прокрутила в голове эти воспоминания и теперь держу в руках чемпионский трофей. Мне было приятно находиться здесь, и я благодарна организаторам турнира за заботу, которой они нас окружили", — передаёт слова Бертенс корреспондент «Чемпионата» Мухтар Марданов.