Кэш: не думаю, что Надаль сможет обыграть Джоковича на «Ролан Гаррос»

Экс четвёртая ракетка мира, победитель Уимбодона-1987 Пэт Кэш оценил игру первой ракетки мира Новака Джоковича и назвал его главным фаворитом на победу на Открытом чемпионате Франции.



«В финале Australian Open мы все хотели пятисетовый поединок или просто хорошую игру, но, по моему мнению, это было отличное соотношение цены и качества. После игры я встретился с несколькими теннисистами, и все они сказали, что никогда в своей жизни не видели таких ударов, которые выполнял Новак.



Я не думаю, что кто-то может бросить вызов Новаку прямо сейчас, в том числе и Надаль. Учитывая его игру, он — фаворит Открытого чемпионата Франции», — цитирует Кэша Tennis World USA.

Напомним, действующим чемпионом «Ролан Гаррос» является Рафаэль Надаль.