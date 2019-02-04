Дель Потро — о Кубке Дэвиса: для меня всё закончено

Аргентинский теннисист Хуан-Мартин дель Потро не планирует продолжать выступать на Кубке Дэвиса после значительных изменений в командном турнире.



«Пришло время для молодых игроков. Нас ожидает другой формат соревнований, и для меня всё закончено. Приходят молодые игроки, и это их время», — цитирует дель Потро Tennis World USA.



Первый розыгрыш обновлённого турнира пройдёт с 18 по 24 ноября 2019 года в Мадриде. В соревнованиях примут участие 18 сборных, которые сначала выступят на групповом этапе, а затем сыграют в плей-офф начиная со стадии четвертьфинала.



Напомним, ряд ведущих теннисистов мира заявили о нежелании участвовать в Кубке Дэвиса в таком формате — начиная с 2019 года соревнования будут проходить на протяжении одной недели. В частности, о своём нежелании играть в Мадриде уже заявили Роджер Федерер и Александр Зверев.



Кроме того, ATP анонсировала старт ещё одного командного турнира, который получит название ATP Cup и будет проводиться с 2020 года.

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