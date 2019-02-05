Сборная России поднялась на 21-ю строчку в рейтинге Кубка Дэвиса

Опубликован новый рейтинг национальных команд в Кубке Дэвиса. Сборная России поднялась на 21-ю строчку. В первой десятке изменений не произошло.
Кубок Дэвиса. Рейтинг сборных. 4 февраля
1 (1). Франция — 3263,75.
2 (2). Хорватия — 3025,75.
3 (3). Аргентина — 1568,5.
4 (4). Бельгия — 1521,63.
5 (5). Великобритания — 1191,63.
6 (6). США — 984,95.
7 (7). Испания — 914,94.
8 (8). Сербия — 727,5.
9 (9). Австралия — 677,26.
10 (10). Италия — 610,13.
…
21 (22). Россия — 190,88.
В финале минувшего розыгрыша Кубка Дэвиса, который состоялся в Лилле (Франция) 23-25 ноября, сборная Франции не смогла защитить титул, проиграв команде Хорватии со счётом 1-3.
На минувшей неделе сборная России победила швейцарцев и вышла в основной этап нового розыгрыша соревнований.
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