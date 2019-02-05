Сборная России поднялась на 21-ю строчку в рейтинге Кубка Дэвиса

Опубликован новый рейтинг национальных команд в Кубке Дэвиса. Сборная России поднялась на 21-ю строчку. В первой десятке изменений не произошло.



Кубок Дэвиса. Рейтинг сборных. 4 февраля

1 (1). Франция — 3263,75.

2 (2). Хорватия — 3025,75.

3 (3). Аргентина — 1568,5.

4 (4). Бельгия — 1521,63.

5 (5). Великобритания — 1191,63.

6 (6). США — 984,95.

7 (7). Испания — 914,94.

8 (8). Сербия — 727,5.

9 (9). Австралия — 677,26.

10 (10). Италия — 610,13.

…

21 (22). Россия — 190,88.



В финале минувшего розыгрыша Кубка Дэвиса, который состоялся в Лилле (Франция) 23-25 ноября, сборная Франции не смогла защитить титул, проиграв команде Хорватии со счётом 1-3.

На минувшей неделе сборная России победила швейцарцев и вышла в основной этап нового розыгрыша соревнований.