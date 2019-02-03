Дорога на Мадрид открыта. Россия одной из первых опробует новый формат КД

Важный стартовый матч Медведева

Сборная России провела матч в Биле, взяв верх над хозяевами кортов – швейцарцами. Состав российской дружины был оптимальным: Карен Хачанов, Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Евгений Донской и в качестве скорее спарринг-партнёра для тренировок 14-летний Константин Жжёнов, который стал самым юным игроком, когда-либо входившим в российскую заявку в Кубке Дэвиса. Никого сильнее первой четвёрки ни по игре, ни по рейтингу у нас сейчас нет (и в ближайшее время вряд ли появится), так что никаких вопросов по составу возникнуть не могло. Само противостояние проходило в двухдневном и трёхсетовом формате, что уже успело стать привычным вне Мировой группы. Теперь придётся привыкать к такому в абсолютно всех матчах Кубка Дэвиса, но время до этого ещё есть — основная часть турнира состоится в ноябре.

Медведев, Хачанов и Рублёв приехали побеждать Швейцарию без Федерера и Вавринки Сборная России благодаря новому формату получила шанс пробиться сразу в финальную часть Кубка Дэвиса, которая пройдёт в ноябре в Мадриде.

В пятницу первыми на корт вышли Генри Лааксонен и Даниил Медведев. Швейцарец неплохо начал сезон, пройдя квалификацию Australian Open и выиграв матч первого круга, а во втором раунде дав пятисетовый бой Алексу де Минору. Россиянин, впрочем, стартовал гораздо успешнее – на первой неделе дошёл до финала в Брисбене, а в Мельбурне уверенно выиграл 3 матча, после чего взял сет у Новака Джоковича. Вообще, исходя из формы в начале сезона, именно Медведева, а не Хачанова, можно было считать фактическим лидером сборной на текущий момент.

Россия повела со счётом 2-0

Тем не менее, Лааксонен заставил его как следует попотеть. В первой партии Медведеву пришлось отыгрывать ранний брейк (а перед тем, как сделать это – несколько брейк-пойнтов на второй брейк), а тай-брейк завершился выцарапанной на зубах победой со счётом 10:8. Во втором сете дело снова дошло до 13-го гейма, и у Даниила был матчбол на приёме, но на этот раз Генри оказался чуть сильнее. К счастью, к третьему сету швейцарец подустал, и россиянин грамотно воспользовался своим преимуществом в физической готовности – 7:6 (10:8), 6:7 (6:8), 6:2.



Во втором поединке дня Карен Хачанов ожидаемо разобрался с Марком-Андреа Хюслером. Если у Лааксонена есть определённый опыт игры на высоком уровне, то у Хюслера он фактически отсутствует – пока в его активе только одна победа в основных сетках турниров ATP. Шансов на приёме у Марка-Андреа не было вовсе, а возможности для брейков Карен нашёл.

Парная комбинация подкачала

На парный матч, который с новым расписанием открывает субботние игровые дни, у Швейцарии изначально были заявлены те же Хюслер и Лааксонен. Однако Марка-Андреа сменил Жером Ким, которому через полмесяца исполнится 16 лет. Заявка российской команды осталась неизменной – Донской и Рублёв. Понятно, что сколько-нибудь серьёзной сыгранности не было ни у одного из двух дуэтов. Андрей в прошлом году успешно выступил на «Мастерсе» в Майами в паре с Кареном, где они дошли до финала, но Хачанова разумно решили поберечь на одиночный матч. Поначалу, впрочем, всё и здесь складывалось хорошо. За весь первый сет россияне отдали всего 2 очка на своей подаче и уверенно выиграли. Однако в начале второй партии был потерян гейм на подаче Рублёва, и отыграться швейцарцы соперникам не позволили. Ситуация повторилась на старте третьего сета. Андрей допустил три двойные ошибки за гейм, что, конечно, является непозволительной роскошью. Затем россияне начали цепляться на приёме и сумели сравнять счёт, но решающий тай-брейк получился провальным – 1:7.

Лааксонен дал бой Хачанову

После небольшой паузы на корте появились Хачанов и Лааксонен. Лёгкой прогулки ждать не стоило, но и беды в первой партии ничто не предвещало. Карен сделал брейк и подавал на сет, заработал два сетбола – однако на обоих сорвал удары, отдал подачу и легко проиграл тай-брейк. Во второй партии у Хачанова было небольшое игровое преимущество, но свои шансы он не использовал. Сначала Карен не реализовал брейк-пойнты при счёте 4:3, затем упустил четверной сетбол на тай-брейке. К счастью, с пятой попытки он всё-таки завершил сет в свою пользу.

Впрочем, настоящие чудеса Генри показал в решающей партии. Как и в концовке матча с Медведевым, было видно, что швейцарец подустал (нельзя забывать, что здесь он ещё и в парном матче сыграл), но на брейк-пойнтах он каждый раз прибавлял. Решающий гейм продолжался 17 минут, и только в нём Лааксонен отыграл шесть брейк-пойнтов (а всего – 12), но с седьмой попытки Хачанов наконец-то сделал брейк, после чего подал на матч.



Сборная России, таким образом, выиграла квалификационный матч и будет среди участников первой финальной части Кубка Дэвиса в новом формате. Финальные игры состоятся в Мадриде во второй половине ноября. 18 сборных разделят на 6 групп, и победители каждой из них, а также 2 лучшие команды из числа занявших вторые места выйдут в плей-офф. Все противостояния будут проходить в трёхсетовом формате и состоять из трёх матчей (двух одиночных и одного парного). На плей-офф отведено всего три дня – с пятницы по воскресенье, а групповой раунд пройдёт с понедельника по четверг.