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Хьюитт: я пытался взять де Минора под своё крыло около трёх лет назад

Хьюитт: я пытался взять де Минора под своё крыло около трёх лет назад
Теннис / ATP

Капитан сборной Австралии на Кубке Дэвиса Ллейтон Хьюитт рассказал о своём отношении к одному из самых перспективных теннисистов мира Алексу де Минору.

«Я действительно пытался взять Алекса под своё крыло около трёх лет назад. Я видел что-то особенное в нём, и для меня это скорее было попыткой стать его наставником, научить его чему-то.

Мы пытались форсировать его развитие, дважды или трижды подряд вызывая на матчи Кубка Дэвиса ещё юниором, и ему просто нравилось находиться на площадке вместе с другими игроками. Я думаю, он действительно вырос, он понимает, как играть в теннис», — цитирует Хьюитта Tennis World USA.

19-летний де Минор по итогам прошлого сезона получил награду от ATP «Новичок года».

Хьюитт: де Минор напоминает меня в юности
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