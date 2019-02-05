Хьюитт: я пытался взять де Минора под своё крыло около трёх лет назад

Капитан сборной Австралии на Кубке Дэвиса Ллейтон Хьюитт рассказал о своём отношении к одному из самых перспективных теннисистов мира Алексу де Минору.



«Я действительно пытался взять Алекса под своё крыло около трёх лет назад. Я видел что-то особенное в нём, и для меня это скорее было попыткой стать его наставником, научить его чему-то.



Мы пытались форсировать его развитие, дважды или трижды подряд вызывая на матчи Кубка Дэвиса ещё юниором, и ему просто нравилось находиться на площадке вместе с другими игроками. Я думаю, он действительно вырос, он понимает, как играть в теннис», — цитирует Хьюитта Tennis World USA.



19-летний де Минор по итогам прошлого сезона получил награду от ATP «Новичок года».

Хьюитт: де Минор напоминает меня в юности