Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Теннис /

Берреттини начал турнир в Софии с победы над Истоминым

Берреттини начал турнир в Софии с победы над Истоминым
Теннис / ATP

Итальянец Маттео Берреттини в первом круге соревнований в Софии (Болгария) в двух сетах переиграл представителя Узбекистана Дениса Истомина со счётом 6:4, 7:6 (9:7). Теннисисты провели на корте 1 час 33 минуты.

22-летний уроженец Рима выполнил 10 эйсов, ни разу не ошибся на подаче и реализовал 2 брейк-пойнта из 10. Его визави трижды подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и сделал 1 брейк. Ранее соперники не встречались друг с другом.

За выход в четвертьфинал Берреттини поспорит с россиянином Кареном Хачановым, посеянным под первым номером.

Действующим победителем соревнований является боснийский теннисист Мирза Башич, который в финале прошлогоднего розыгрыша оказался сильнее представителя Румынии Мариуша Копила.

05 февраля 2019 года, вторник. 17:30 МСК
София. 1-й круг
Матч окончен
Денис Истомин
106
Узбекистан
Денис Истомин
Д. Истомин
0 : 2
Маттео Берреттини
53
Италия
Маттео Берреттини
М. Берреттини
1 2 3
           
4 6 7  
6 7 9  
           
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент