Берреттини начал турнир в Софии с победы над Истоминым

Итальянец Маттео Берреттини в первом круге соревнований в Софии (Болгария) в двух сетах переиграл представителя Узбекистана Дениса Истомина со счётом 6:4, 7:6 (9:7). Теннисисты провели на корте 1 час 33 минуты.

22-летний уроженец Рима выполнил 10 эйсов, ни разу не ошибся на подаче и реализовал 2 брейк-пойнта из 10. Его визави трижды подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и сделал 1 брейк. Ранее соперники не встречались друг с другом.

За выход в четвертьфинал Берреттини поспорит с россиянином Кареном Хачановым, посеянным под первым номером.



Действующим победителем соревнований является боснийский теннисист Мирза Башич, который в финале прошлогоднего розыгрыша оказался сильнее представителя Румынии Мариуша Копила.