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Эрбер нанёс разгромное поражение Кудле в первом круге турнира в Монпелье

Эрбер нанёс разгромное поражение Кудле в первом круге турнира в Монпелье
Теннис / ATP

На старте соревнований в Монпелье (Франция) хозяин кортов Пьер-Юг Эрбер, посеянный под седьмым номером, в двух партиях легко победил представителя США Дениса Кудлу со счётом 6:2, 6:1. Теннисисты провели на корте 56 минут.

44-я ракетка мира выполнил 7 эйсов, 1 раз ошибся на подаче и реализовал 4 брейк-пойнта из 7. Кудла дважды подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и не сделал ни одного брейка. Ранее соперники друг с другом не встречались.

За выход в четвертьфинал Эрбер поборется либо с Ильёй Ивашко из Беларуси, либо с итальянцем Томасом Фаббьяно.

Действующим чемпионом турнира в Монпелье является француз Люка Пуи, который в прошлогоднем финале со счётом 7:6 (7:2), 6:4 победил соотечественника, Ришара Гаске.

05 февраля 2019 года, вторник. 22:55 МСК
Монпелье. 1-й круг
Матч окончен
Пьер-Юг Эрбер
44
Франция
Пьер-Юг Эрбер
П. Эрбер
2 : 0
Денис Кудла
63
США
Денис Кудла
Д. Кудла
1 2 3
           
6 6  
2 1  
           
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