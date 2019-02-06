Эрбер нанёс разгромное поражение Кудле в первом круге турнира в Монпелье

На старте соревнований в Монпелье (Франция) хозяин кортов Пьер-Юг Эрбер, посеянный под седьмым номером, в двух партиях легко победил представителя США Дениса Кудлу со счётом 6:2, 6:1. Теннисисты провели на корте 56 минут.

44-я ракетка мира выполнил 7 эйсов, 1 раз ошибся на подаче и реализовал 4 брейк-пойнта из 7. Кудла дважды подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и не сделал ни одного брейка. Ранее соперники друг с другом не встречались.

За выход в четвертьфинал Эрбер поборется либо с Ильёй Ивашко из Беларуси, либо с итальянцем Томасом Фаббьяно.

Действующим чемпионом турнира в Монпелье является француз Люка Пуи, который в прошлогоднем финале со счётом 7:6 (7:2), 6:4 победил соотечественника, Ришара Гаске.