Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Барселона» — «Реал». 06 февраля 2019 года. Смотреть онлайн
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Теннис /

Россия обыграла Польшу в матче Кубка Федерации со счётом 2-1

Россия обыграла Польшу в матче Кубка Федерации со счётом 2-1
Теннис / Кубок Федерации

Сборная России одержала победу над командой Польши в первом матче подгруппы А группы 1 зоны Европа/Африка Кубка Федерации со счётом 2-1.

В одиночных встречах Наталья Вихлянцева в двух сетах разгромила польку Игу Свёнтек со счётом 6:0, 6:2, а Анастасия Павлюченкова в двух сетах обыграла Магду Линетт — 6:4, 6:3.

Развить успех в парной встрече россиянкам не удалось — Маргарита Гаспарян и Дарья Касаткина в трёх сетах уступили Иге Свёнтек и Алиции Росольской – 0:6, 6:3, 3:6. Россиянки трижды подали навылет, допустили 5 двойных ошибок и реализовали 3 брейк-пойнта из 7. На счету полек два эйса, одна ошибка на подаче и 6 реализованных брейков.

В подгруппе А группы 1 зоны Европа/Африка Кубка Федерации сборной России предстоит встретится также с командой Дании. Матч состоится 7 февраля.

06 февраля 2019 года, среда. 21:40 МСК
Кубок Федерации. Группа 1 — Европа/Африка. Турнир A. Подгруппа A
Матч окончен
Маргарита Гаспарян
Россия
Маргарита Гаспарян
Дарья Касаткина
Россия
Дарья Касаткина
М. Гаспарян Д. Касаткина
1 : 2
Алиция Росольска
Польша
Алиция Росольска
Ига Свёнтек
Польша
Ига Свёнтек
А. Росольска И. Свёнтек
1 2 3
           
0 6 3
6 3 6
           
Вытащить себя из болота. Касаткина и Павлюченкова пытаются спасти сборную России
Сборная России впервые с 1997 года проведёт матчи Кубка Федерации вне Мировых групп. Соперниками на групповом этапе будут Польша и Дания.
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент