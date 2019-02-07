Клеман: однажды на Кубке Кремля мне предложили сыграть договорной матч

Экс десятая ракетка мира, финалист Australian Open — 2001 Арно Клеман рассказал о предложении сыграть договорной матч на Кубке Кремля.



«На этом огромном крытом олимпийском стадионе было много людей, и один из них предложил мне $ 50 тыс. за моё поражение. Он сказал мне: «Деньги могут быть у тебя ещё до игры». Я никогда не видел этого парня ни ранее, ни после этой встречи.



Я сказал, что мне это неинтересно, а потом выиграл свой матч. После этого я больше не возвращался на этот турнир.



Я буду критиковать всех игроков, независимо от их уровня заработка, если узнаю, что они участвовали в подобных вещах. Тем не менее иногда теннисисты получают такие суммы, за которые могут играть на турнирах в течение одного или двух месяцев. Всё, что им нужно, — просто проиграть сет или матч.



Мы должны бороться с игроками, а особенно с людьми, которые делают эти предложения. Существует даже целый отдел ATP, который сражается с ними годами. Это так же важно, как и борьба с допингом, а возможно даже важнее. Нужно сделать всё, чтобы договорных матчей не было», — цитирует Клемана Tennis World USA.



В последний раз в карьере француз выступал на Кубке Кремля в 2006 году, когда добрался до четвертьфинала, где уступил Игорю Куницыну. В матче первого раунда он оказался сильнее немца Миши Зверева, а во втором круге обыграл Сергея Стаховского из Украины.