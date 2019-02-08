Фучович в свой день рождения без борьбы вышел в полуфинал турнира в Софии

Испанский теннисист Роберто Баутиста-Агут, посеянный на турнире в Софии (Болгария) под четвёртым номером, снялся с соревнований. Сегодня, 8 февраля, он должен был сыграть в четвертьфинале с представителем Венгрии Мартоном Фучовичем.

За выход в финал соревнований в столице Болгарии Фучович, которому сегодня, 8 февраля, исполняется 27 лет, поспорит либо с испанцем Фернандо Вердаско, получившим шестой номер посева, либо с итальянцем Маттео Берреттини. Турнир завершится 10 февраля.

В прошлогоднем финале соревнований в Софии босниец Мирза Башич в трёх партиях одолел румына Мариуша Копила со счётом 7:6 (8:6), 6:7 (4:7), 6:4. В нынешнем розыгрыше Башич проиграл в первом круге словаку Мартину Клижану — 0:6, 6:3, 2:6.