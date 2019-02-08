Федерер: не могу дождаться Кубка Лэйвера, где сыграю в одной команде с Надалем

Роджер Федерер с нетерпением ждёт третьего розыгрыша Кубка Лэйвера, который пройдёт в Женеве.



«Я не могу дождаться очередного Кубка Лэйвера. Мы уже обсуждали с Надалем третий розыгрыш во время Australian Open. Хочу сказать, что мы оба очень взволнованы тем, что снова сыграем в одной команде.



Мы ещё не знаем, кто представит команду соперников. Хорошо, что Рафа будет в моей команде, тем более турнир пройдёт Швейцарии, в закрытом помещении. Мне нравится играть в помещении», — цитирует Федерера SBS.



Кубок Лэйвера — это выставочный командный турнир, в котором лучшие игроки мира делятся на команды Европы и Остального мира. Первый розыгрыш соревнований проходил в Праге (Чехия), второй — в Чикаго (США). Оба турнира завершились победами сборной Европы.

Билеты на третий розыгрыш Кубка Лэйвера были распроданы за два часа