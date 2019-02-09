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Франция выигрывает у Бельгии в четвертьфинале Кубка Федерации со счётом 2-0

Франция выигрывает у Бельгии в четвертьфинале Кубка Федерации со счётом 2-0
Теннис / Кубок Федерации

Французские теннисистки Каролин Гарсия и Ализе Корне одержали победы над соперницами из Бельгии в первый игровой день четвертьфинала I Мировой группы Кубка Федерации.

Гарсия в трёх сетах обыграла Элисон Ван Эйтванк со счётом 7:6 (7:2), 4:6, 6:2. Матч продолжался 2 часа 5 минут. Гарсия реализовала 3 брейк-пойнта из 8 и допустила 3 двойные ошибки. Ван Эйтванк дважды подала навылет, трижды ошиблась на подаче и использовала обе возможности взять подачу соперницы.

Корне за 2 часа 9 минут в двух партиях нанесла поражение Элисе Мертенс со счётом 7:6 (8:6), 6:2. Корне подала один эйс, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 7. На счету Мертенс 2 брейка и 7 ошибок на подаче.

Счёт в матче Франция — Бельгия после первого игрового дня — 2-0.

09 февраля 2019 года, суббота. 16:35 МСК
Кубок Федерации. Мировая группа. 1/4 финала
Матч окончен
Элисон Ван Эйтванк
Бельгия
Элисон Ван Эйтванк
Э. Ван Эйтванк
1 : 2
Каролин Гарсия
Франция
Каролин Гарсия
К. Гарсия
1 2 3
           
6 2 6 2
7 7 4 6
           
09 февраля 2019 года, суббота. 19:20 МСК
Кубок Федерации. Мировая группа. 1/4 финала
Матч окончен
Элисе Мертенс
Бельгия
Элисе Мертенс
Э. Мертенс
0 : 2
Ализе Корне
Франция
Ализе Корне
А. Корне
1 2 3
           
6 6 2  
7 8 6  
           
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