Франция выигрывает у Бельгии в четвертьфинале Кубка Федерации со счётом 2-0

Французские теннисистки Каролин Гарсия и Ализе Корне одержали победы над соперницами из Бельгии в первый игровой день четвертьфинала I Мировой группы Кубка Федерации.

Гарсия в трёх сетах обыграла Элисон Ван Эйтванк со счётом 7:6 (7:2), 4:6, 6:2. Матч продолжался 2 часа 5 минут. Гарсия реализовала 3 брейк-пойнта из 8 и допустила 3 двойные ошибки. Ван Эйтванк дважды подала навылет, трижды ошиблась на подаче и использовала обе возможности взять подачу соперницы.

Корне за 2 часа 9 минут в двух партиях нанесла поражение Элисе Мертенс со счётом 7:6 (8:6), 6:2. Корне подала один эйс, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 7. На счету Мертенс 2 брейка и 7 ошибок на подаче.

Счёт в матче Франция — Бельгия после первого игрового дня — 2-0.