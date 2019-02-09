Остапенко и Севастова вывели вперёд Латвию в матче Кубка Федерации со Словакией

Теннисистки из Латвии Елена Остапенко и Анастасия Севастова одержали победы над соперницами из Словакии в первый игровой день четвертьфинала II Мировой группы Кубка Федерации.
Остапенко в трёх сетах обыграла Ребекку Шрамкову со счётом 7:5, 6:7 (5:7), 6:1. Матч продолжался 2 часа 41 минуту. Остапенко трижды подала навылет, допустила 8 двойных ошибок и реализовала 4 из 10 брейк-пойнтов. На счету Шрамковой 7 эйсов, 3 ошибки на подаче и два брейка.
Севастова за 1 час 18 минут в двух партиях нанесла поражение Анне Шмидловой со счётом 6:4, 6:0. Севастова подала один эйс, допустила две двойные ошибки и реализовала 6 из 7 брейк-пойнтов. На счету Шмидловой 2 брейка и 4 ошибки на подаче.
Счёт в матче Латвия — Словакия после первого игрового дня – 2-0.
09 февраля 2019 года, суббота. 16:10 МСК
Кубок Федерации. Мировая группа II. Первый раунд
Матч окончен
Елена Остапенко
Е. Остапенко
2 : 1
Ребекка Шрамкова
Р. Шрамкова
|1
|2
|3
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|7
|6 5
|6
|
|5
|7 7
|1