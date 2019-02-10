Гарсия: всегда говорила, что собираюсь вернуться в сборную на Кубок Федерации

Французская теннисистка Каролин Гарсия поделилась эмоциями после победы над бельгийкой Элисе Мертенс со счётом 6:2, 6:3 в четвертьфинале Мировой группы I Кубка Федерации. Накануне Гарсия в трёх сетах обыграла Элисон Ван Эйтванк со счётом 7:6 (7:2), 4:6, 6:2. Сборная Франции вышла в полуфинал.

«Розыгрыш матч-пойнта был нереальным. Мне казалось, что я отлично атаковала, а она всё возвращала и возвращала мяч. Мне нужно было оставаться сосредоточенной, когда все уже прыгали вокруг и было в десять раз шумнее, чем в течение всего уик-энда. Но у меня есть опыт игры на Кубке Федерации, и я изо всех сил старалась сосредоточиться на последнем очке.

Я всегда говорила, что собираюсь вернуться в сборную на Кубок Федерации. Этот уик-энд мне очень понравился. Я отлично чувствовала себя на корте. Я хорошо подготовилась, и это придало мне уверенности. Сегодня у меня было только приятное волнение. Я очень хорошо играла», — приводит слова Гарсии пресс-служба Кубка Федерации.