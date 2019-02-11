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Победа сборной Румынии над чемпионками Кубка Федерации в обзоре 1/4 финала

Победа сборной Румынии над чемпионками Кубка Федерации в обзоре 1/4 финала
Теннис / Кубок Федерации

Представляем видеообзор четвертьфинальных матчей Кубка Федерации, в которых сошлись сборные Румынии и Чехии.

Первое очко своей сборной принесла третья ракетка мира Симона Халеп, в трёх партиях одолевшая Каролину Плишкову — 6:4, 5:7, 6:4.

Чешка Катаржина Синякова восстановила равенство в счёте, победив Михаэлу Бузэрнэску со счётом 6:4, 6:2.

Решающим стал парный матч, в котором Барбора Крейчикова и Синякова за 2 часа 53 минуты уступили Ирине Бегу и Монике Никулеску со счётом 7:6 (7:2), 4:6, 4:6.

Напомним, в первый день противостояния Халеп обыграла Синякову со счётом 6:4, 6:0, а Плишкова оказалась сильнее Бузэрнэску — 6:1, 6:4.

За выход в финал Кубка Федерации команда Румынии сыграет со сборной Франции.

Команда Чехии является действующим чемпионом командного турнира — в финале прошлогоднего розыгрыша она обыграла сборную США.

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