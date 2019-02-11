Победа сборной Румынии над чемпионками Кубка Федерации в обзоре 1/4 финала

Представляем видеообзор четвертьфинальных матчей Кубка Федерации, в которых сошлись сборные Румынии и Чехии.



Первое очко своей сборной принесла третья ракетка мира Симона Халеп, в трёх партиях одолевшая Каролину Плишкову — 6:4, 5:7, 6:4.



Чешка Катаржина Синякова восстановила равенство в счёте, победив Михаэлу Бузэрнэску со счётом 6:4, 6:2.



Решающим стал парный матч, в котором Барбора Крейчикова и Синякова за 2 часа 53 минуты уступили Ирине Бегу и Монике Никулеску со счётом 7:6 (7:2), 4:6, 4:6.



Напомним, в первый день противостояния Халеп обыграла Синякову со счётом 6:4, 6:0, а Плишкова оказалась сильнее Бузэрнэску — 6:1, 6:4.

За выход в финал Кубка Федерации команда Румынии сыграет со сборной Франции.

Команда Чехии является действующим чемпионом командного турнира — в финале прошлогоднего розыгрыша она обыграла сборную США.

Сборная Румынии не пустила Чехию в полуфинал Кубка Федерации