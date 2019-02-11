Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Теннис /

Сеппи обыграл Гоёвчика и вышел во второй круг турнира в Роттердаме

Сеппи обыграл Гоёвчика и вышел во второй круг турнира в Роттердаме
Теннис / ATP

Итальянский теннисист Андреас Сеппи вышел во второй круг соревнований в Роттердаме (Нидерланды), в трёх партиях обыграв представителя Германии Петера Гоёвичка — 7:6 (7:3), 3:6, 6:2.

Продолжительность матча составила 1 час 57 минут. На счету Сеппи 11 эйсов, 4 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 8. Гоёвчик отметился 7 подачами навылет, 6 двойными ошибками и 4 брейками.

Следующим соперником итальянца станет победитель пары Давид Гоффен (Бельгия, 8) — Гаэль Монфис (Франция).

Действующим победителем соревнований в Роттердаме является 37-летний швейцарец Роджер Федерер, который в финале прошлогоднего розыгрыша оказался сильнее Григора Димитрова из Болгарии. Текущий розыгрыш турнира Федерер пропускает.

11 февраля 2019 года, понедельник. 15:05 МСК
Роттердам. 1-й круг
Матч окончен
Андреас Сеппи
40
Италия
Андреас Сеппи
А. Сеппи
2 : 1
Петер Гоёвчик
61
Германия
Петер Гоёвчик
П. Гоёвчик
1 2 3
           
7 7 3 6
6 3 6 2
           
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент