Сеппи обыграл Гоёвчика и вышел во второй круг турнира в Роттердаме

Итальянский теннисист Андреас Сеппи вышел во второй круг соревнований в Роттердаме (Нидерланды), в трёх партиях обыграв представителя Германии Петера Гоёвичка — 7:6 (7:3), 3:6, 6:2.



Продолжительность матча составила 1 час 57 минут. На счету Сеппи 11 эйсов, 4 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 8. Гоёвчик отметился 7 подачами навылет, 6 двойными ошибками и 4 брейками.



Следующим соперником итальянца станет победитель пары Давид Гоффен (Бельгия, 8) — Гаэль Монфис (Франция).



Действующим победителем соревнований в Роттердаме является 37-летний швейцарец Роджер Федерер, который в финале прошлогоднего розыгрыша оказался сильнее Григора Димитрова из Болгарии. Текущий розыгрыш турнира Федерер пропускает.