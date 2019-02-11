Самсонова не прошла квалификацию на турнире в Дохе

Россиянке Людмиле Самсоновой не удалось выйти в основную сетку турнира в Дохе (Катар). В финальном раунде квалификации 20-летняя теннисистка в трёх сетах проиграла Каролине Муховой из Чехии со счётом 1:6, 6:3, 1:6.

Продолжительность противостояния составила 1 час 48 минут. Самсонова трижды подала навылет, допустила 7 двойных ошибок и сделала 2 брейка. Её визави выполнила 6 эйсов, 1 раз ошиблась на подаче и реализовала 6 брейк-пойнтов.

В финале квалификации выступает ещё одна россиянка – Анна Блинкова, которой досталась в соперницы представительница Австралии Саманта Стосур.

Турнир в Дохе пройдёт с 11 по 16 февраля. Действующей чемпионкой соревнований является чешка Петра Квитова, в финале обыгравшая Гарбинье Мугурусу из Испании.