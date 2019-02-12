Возняцки снялась с турнира в Дохе, в основной сетке её заменит Стосур

Представительница Дании Каролина Возняцки не выступит на соревнованиях Qatar Total Open в Дохе, сообщает пресс-служба WTA. Причиной такого решения 28-летней теннисистки стало вирусное заболевание.



Датчанка была посеяна на турнире под шестым номером. В первом раунде соревнований она должна была сыграть с чешкой Каролиной Муховой. Место Возняцки в основной сетке займёт австралийка Саманта Стосур.



Qatar Total Open пройдёт в период с 11 по 16 февраля. Действующей чемпионкой соревнований является чешская теннисистка Петра Квитова, в финале обыгравшая Гарбинье Мугурусу из Испании.



Ранее с соревнований в Дохе снялась первая ракетка мира из Японии Наоми Осака и представительница Австралии Эшли Барти.