Л. Майер и Куэвас вышли во второй круг турнира в Буэнос-Айресе

Аргентинец Леонардо Майер и уругваец Пабло Куэвас преодолели барьер первого круга на турнире в Буэнос-Айресе (Аргентина).

Хозяин грунтовых кортов Майер в двух партиях обыграл седьмого сеяного соревнований, серба Душана Лайовича, — 6:3, 7:6 (7:3). Продолжительность встречи составила 1 час 45 минут. Победитель матча 2 раза подал навылет, совершил 5 двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 8. На счету его соперника 1 эйс, 4 двойные ошибки и 3 брейка.

Куэвас в двух сетах разгромил представителя Сальвадора Марсело Аревало со счётом 6:2, 6:1. Матч продолжался всего 1 час 5 минут. На счету победителя 2 эйса, 2 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 10. Аревало отметился 1 подачей навылет, 2 двойными ошибками и ни разу не взял подачу соперника.

В следующем рануде Майер встретится с одним из своих соотечественников — Гидо Пельей или Франсиско Серундоло, а Куэвас — с победителем турнира в Кордове аргентинцем Хуаном-Игнасио Лондеро или португальцем Жоау Соузой.

Действующим победителем турнира в Буэнос-Айресе является австриец Доминик Тим. В прошлогоднем финале он обыграл словенца Аляжа Бедене со счётом 6:2, 6:4.