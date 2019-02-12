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Гёргес отдала Томлянович лишь четыре гейма и вышла во второй круг турнира в Дохе

Гёргес отдала Томлянович лишь четыре гейма и вышла во второй круг турнира в Дохе
Теннис / WTA

Немецкая теннисистка Юлия Гёргес, посеянная под девятым номером на турнире в Дохе (Катар), вышла во второй круг соревнований. 16-я ракетка мира в двух партиях уверенно обыграла представительницу Австралии Айлу Томлянович, прошедшую в основной турнир через квалификационный отбор, со счётом 6:2, 6:2.

Продолжительность встречи составила 1 час 17 минут. Гёргес 6 раз подала навылет, совершила 6 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 6. На счету её соперницы 1 эйс, 4 двойные ошибки и ни одного брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований 30-летняя представительница Германии поспорит с американкой Элисон Риске.

Действующей победительницей турнира в Дохе является чешка Петра Квитова. В прошлогоднем финале она обыграла испанку Гарбинье Мугурусу со счётом 3:6, 6:3, 6:4.

12 февраля 2019 года, вторник. 21:30 МСК
Доха. 1-й круг
Матч окончен
Айла Томлянович
41
Австралия
Айла Томлянович
А. Томлянович
0 : 2
Юлия Гёргес
16
Германия
Юлия Гёргес
Ю. Гёргес
1 2 3
           
2 2  
6 6  
           
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