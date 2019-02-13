Гёргес: очень довольна тем, как стабильно действовала по ходу матча с Томлянович

Немецкая теннисистка Юлия Гёргес прокомментировала победу над австралийкой Айлой Томлянович в первом круге турнира в Дохе со счётом 6:2, 6:2.

«Я очень довольна тем, как стабильно действовала по ходу матчу. Я всегда стараюсь найти баланс между агрессивной игрой и стремлением допускать меньше невынужденных ошибок. Думаю, в этом матче я выбирала правильные ситуации для агрессивных действий. Когда же шансов на это не было, я оставалась в розыгрышах и отлично двигалась.

Я проделала прекрасную работу. Всегда непросто проводить матчи на открытом воздухе после тренировок в зале, особенно при столь изменчивых условиях и сильном ветре. Но мне удавалось выполнять разнообразные удары, хорошо двигаться и в то же время играть агрессивно. Это стало решающим", — цитирует Гёргес официальный сайт тура.

За выход в четвертьфинал Юлия поспорит с американкой Элисон Риске.

«Матч с Риске будет непростым. Но здорово, что я получила возможность провести здесь ещё одну игру. У меня будет шанс вновь применить вещи, над которыми я работаю на тренировках. Это будет интересный поединок», — сказала Гёргес.