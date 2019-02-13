Джумхур не пустил Циципаса во второй круг турнира в Роттердаме

Теннисист из Боснии и Герцеговины Дамир Джумхур вышел во второй круг турнира категории ATP 500 в Роттердаме. В стартовом матче соревнований Джумхур в трёх сетах обыграл третью ракетку турнира, Стефаноса Циципаса из Греции, со счётом 6:4, 1:6, 7:5. Матч продолжался 1 час 54 минуты. Джумхур один раз подал навылет, совершил 4 двойные ошибки и реализовал 5 из 10 брейк-пойнтов. На счету Циципаса 8 эйсов, 1 ошибка на подаче и 5 реализованных брейков.

Джумхур в третий раз обыграл Циципаса в четырёх официальных матчах. Счёт в личном противостоянии соперников стал 3-1.

За выход в четвертьфинал турнира категории ATP 500 в Роттердаме Джумхур сыграет с представителем Казахстана Михаилом Кукушкиным.

Призовой фонд соревнований составляет более двух миллионов евро.