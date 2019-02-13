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Джумхур не пустил Циципаса во второй круг турнира в Роттердаме

Джумхур не пустил Циципаса во второй круг турнира в Роттердаме
Теннис / ATP

Теннисист из Боснии и Герцеговины Дамир Джумхур вышел во второй круг турнира категории ATP 500 в Роттердаме. В стартовом матче соревнований Джумхур в трёх сетах обыграл третью ракетку турнира, Стефаноса Циципаса из Греции, со счётом 6:4, 1:6, 7:5. Матч продолжался 1 час 54 минуты. Джумхур один раз подал навылет, совершил 4 двойные ошибки и реализовал 5 из 10 брейк-пойнтов. На счету Циципаса 8 эйсов, 1 ошибка на подаче и 5 реализованных брейков.

Джумхур в третий раз обыграл Циципаса в четырёх официальных матчах. Счёт в личном противостоянии соперников стал 3-1.

За выход в четвертьфинал турнира категории ATP 500 в Роттердаме Джумхур сыграет с представителем Казахстана Михаилом Кукушкиным.

Призовой фонд соревнований составляет более двух миллионов евро.

13 февраля 2019 года, среда. 16:30 МСК
Роттердам. 1-й круг
Матч окончен
Дамир Джумхур
56
Босния и Герцеговина
Дамир Джумхур
Д. Джумхур
2 : 1
Стефанос Циципас
12
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
1 2 3
           
6 1 7
4 6 5
           
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