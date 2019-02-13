Халеп: чувствую игру Цуренко, поэтому всегда её побеждаю

Румынка Симона Халеп прокомментировала победу над украинкой Лесей Цуренко со счётом 6:2, 6:3 и выход в четвертьфинал турнира в Дохе, где встретится с немкой Юлией Гёргес.

«Всегда трудно играть против Цуренко, потому что она не даёт разбежаться и посылает мячи по странной траектории, но при этом она действительно хорошо чувствует мяч. Её подачу нелегко принимать, но у меня получается чувствовать её игру, поэтому я всегда её побеждаю.

Трудно сказать, как мне нужно играть с Гёргес. У неё сильная подача и хороший удар справа. Я должна быть уверена в себе, потому что хорошо чувствую себя на корте. У меня хорошее настроение и неплохие шансы, так что буду бороться», — приводит слова Халеп пресс-служба WTA.