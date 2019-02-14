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Медведев: самым большим титулом в плане очков и денег стала победа в Токио

Медведев: самым большим титулом в плане очков и денег стала победа в Токио
Теннис / ATP

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал свою победу на соревнованиях в Софии, сравнив её с осенним успехом в Токио.

«Является ли победа в Софии самой большой в моей карьере? Трудно сказать. Не знаю, как у других игроков, но когда я выигрывал, скажем, некоторые юношеские турниры, то, возможно, был счастливее, чем сейчас.

Каждый титул — это большая цель. С точки зрения очков и в плане финансовой составляющей самым большим стал турнир в Токио. Это турнир категории ATP 500, а в финале я победил Нисикори.

Тем не менее титул в Софии вселяет в меня большую уверенность на предстоящий год. Я показал отличный теннис, не давал много шансов своим оппонентам, и, надеюсь, продолжу играть в том же духе на протяжении всего сезона», — цитирует Медведева Tennis World USA.

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Медведев стал чемпионом турнира в Софии, где играли также Карен Хачанов и Стефанос Циципас. Это третий трофей Даниила за полгода.
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